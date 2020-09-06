رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الـ 34 من حساب المواطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساؤلات من مستفيدي حساب متابعات الخليج 365، حول طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 34 من الدعم.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020).

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يمكن الاستعلام والتحقق من الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ⁦(اضغط هنا).

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.



متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.



وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.