طريقة التسجيل على منصة مدرستي برقم الهوية وبدون الحاجة إلي تطبيق توكلنا

أصبح يمكن للطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور التسجيل على منصة مدرستي بدون الحاجة إلى استخدام تطبيق توكلنا حيث يمكن للطلاب والطالبات في الوقت الحالي الانضمام إلى المنصة في الفترات الدراسية المختلفة والتعرف على الأنشطة المدرسية التي يحتاج المعلم من الطالب إلى القيام بتنفيذها كما يمكن للطلاب والطالبات متابعة المنهج الدراسي دون الحاجة إلى تحميل التطبيق على الجهاز الذي يمتلكه.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي بدون تطبيق

اصبح يمكن للطلاب والطالبات التسجيل في منصة مدرستي وذلك من خلال الدخول على موقع العودة للمدرسة بشكل مباشر حيث يمكن للطلاب التسجيل في المنصة بدون تطبيق من خلال:

• الدخول على موقع العودة للمدرسة من خلال النقر على الرابط.

• بعد ذلك يتم النقر على تسجيل ثم إضافة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الإقامة ورقم الهاتف والهوية.

• بعد ذلك يتم ادخال الرمز المكتوب باللون الأسود في المربع وذلك حتى يتم التحقق من صاحب التسجيل.

• بعد ذلك ادخال جميع البيانات المطلوبة يتم النقر على متابعة وسوف يتم التسجيل بشكل سريع وسهل.