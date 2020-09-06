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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.حالة الطقس الأرصاد
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:57 AM
بين حساب النجوم وحركة الأرض.. قال: يشاهد سهيل شمال السعودية
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.
، الخريف يدخل مع "الجبهة".. "المسند" عن "طقس اليوم": هنا الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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