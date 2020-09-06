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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ، ليل أمس السبت، بعد أقل من أسبوع من تعرُّض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.
وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكي الزلزال الجديد على بُعد 46 كيلو مترا شمال غرب أوفال، على بُعد نحو 300 كيلو متر جنوب المنطقة في إقليم أتاكاما، حيث وقع زلزالان رئيسان خلال نصف ساعة صباح الثلاثاء الماضي.
وبلغت قوة زلزال السبت، وفقاً للسلطات التشيلية، 6.4 درجة ريختر.
ويقع ساحل تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يشهد معدلاً مرتفعاً من النشاط الزلزالي.زلزال
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:26 AM
سجّلته هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكيزلزال جديد بقوة 6.4 درجة ريختر يضرب تشيلي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ، ليل أمس السبت، بعد أقل من أسبوع من تعرُّض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.
وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكي الزلزال الجديد على بُعد 46 كيلو مترا شمال غرب أوفال، على بُعد نحو 300 كيلو متر جنوب المنطقة في إقليم أتاكاما، حيث وقع زلزالان رئيسان خلال نصف ساعة صباح الثلاثاء الماضي.
وبلغت قوة زلزال السبت، وفقاً للسلطات التشيلية، 6.4 درجة ريختر.
ويقع ساحل تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يشهد معدلاً مرتفعاً من النشاط الزلزالي.
، زلزال جديد بقوة 6.4 درجة ريختر يضرب تشيلي ،
المصدر : الخليج 365
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