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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 21 ألفًا و177 حالة.
وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأفادت بخروج 137 مريضًا آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 ألفًا و146 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:17 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةكوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 21 ألفًا و177 حالة.
وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأفادت بخروج 137 مريضًا آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 ألفًا و146 حالة.
، كوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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