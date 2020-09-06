محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات وصل إلى 67326 والإصابات 629409 أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس. وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.فيروس كورونا الجديد 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:15 AM Advertisements إجمالي الوفيات وصل إلى 67326 والإصابات 629409 كورونا في المكسيك: 475 وفاة و6319 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة كورونا في المكسيك: 475 وفاة و6319 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس. وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها. الكلمات المفتاحية ، كورونا في المكسيك: 475 وفاة و6319 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المكسيك: 475 وفاة و6319 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.