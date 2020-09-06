شكرا لمتابعة خبر عن مواطن: أخر راتب استلمناه شهر 6 و " الموارد البشرية " تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى مواطن من تأخر رواتب 3 أشهر. تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى مواطن من تأخر رواتب 3 أشهر. وقال المواطن في شكواه للوزارة: " وين رواتبنا شهر 7 و8، احنا الآن بشهر 9 آخر راتب استلمناه كان راتب شهر 6، خافوا الله ورانا أطفال نصرف عليهم " . وردت الوزارة على الشكوى مؤكدة أن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، مناشدة المواطن برفع بلاغ إلكترونيا عبر تطبيق " معاً للرصد " .

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