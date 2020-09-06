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حالات تستوجب سحب المركبة وتغريمها

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت أمانة جدة أنه تم تقنين مسألة سحب السيارات بحيث لا يكون إلا في أضيق الحدود.

وأوضحت الأمانة أن سحب المركبة والغرامة يكون في في حالات معينة، منها، الوقوف في أماكن أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الوقوف بشكل خاطئ على الأرصفة، والوقوف في مكان تم حجزه رسميا، أو الوقوف في حيز معلق الاستخدام.

وبخصوص التلفيات التي قد تحدث للمركبة في حال سحبها أكد البقمي أن الشركة المشغلة ملزمة بتعويض صاحبها عن هذه التلفيات.

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