شكرا لمتابعة خبر عن سبب غزو أسراب الجراد للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشمراني، أن الفترة الحالية فترة التكاثر الشتوي، حيث ينتقل الجراد حاليا من 4 دول لإلى المملكة.

وأوضح الشمراني أن الجراد ينتقل للمملكة من: اليمن، والصومال، وإثيوبيا، وإريتريا.

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وأشار إلى أن مناطق جنوب المملكة، تشهد غزوا لأسراب الجراد القادمة من تلك الدول بسبب ضعف المكافحة، ما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر، بحسب الوطن.

وأكد أن الوزارة تضاعف جهودها حاليًا، باستخدام التقنيات الحديثة، لمكافحة الجراد بشكل مستمر.