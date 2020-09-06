رد " الكهرباء " على مواطن احترقت ثلاجته بسبب الانقطاع المتكرر للتيار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعلت شركة الكهرباء مع شكوى مواطن بخصوص تعرض ثلاجته للتلف بسبب تردد التيار الكهربائي. تفاعلت شركة الكهرباء مع شكوى مواطن بخصوص تعرض ثلاجته للتلف بسبب تردد التيار الكهربائي. وقال المواطن في شكواه: " ثلاجتي احترقت بسبب تردد التيار في الحي الذي أسكن فيه ". ومن جانبها أكدت " الكهرباء " أنه على المواطن التقدم بطلب تعويض عن الأضرار، من خلال التوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.

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