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قدم المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عدة نصائح للمعلمين والمعلمات، تهدف لتعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب خلال متابعتهم العملية التعليمية عن بعد.
ودعا المركز المعلمين والمعلمات لتنبيه الطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية من تحرش وابتزاز ومواقع مشبوهة.
وأكد ضرورة تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر، وتوضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة أن يتحدث المعلم للطلاب عن التنمر الإلكتروني، وشدد على تقديم مكافآت للطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة التي يقومون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن السيبراني” يدعو المعلمين والمعلمات لتوعية الطلاب بأمور مهمة خلال الدراسة “عن بعد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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