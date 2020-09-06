كيف يمكنك تأمين حساب PayPal الخاص بك؟

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تُعتبر خدمة (باي بال) PayPal من أهم وأشهر خدمات الدفع عبر الإنترنت، حيث يستخدمها نحو 350 مليون شخص في تعاملاتهم المالية عبر الإنترنت، وذلك بسبب ما توفره الخدمة من أمان وسرعة وسهولة في التعامل.

ولكن كما نعلم، تُعتبر صناعة المدفوعات الإلكترونية هي الهدف الأول والأكبر للقراصنة، خاصةً مع توجه الكثير من المستخدمين إلى التعامل عبر الإنترنت الآن بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وقد تعرض مستخدمو PayPal خلال الأسبوع الماضي لعمليات احتيال متعلقة بالفاتورة، حيث نشر العديد منهم تغريدات على منصة تويتر حول حصولهم على طلب فاتورة إما من منظمة الصحة العالمية (WHO) بخصوص فيروس كورونا، أو من صندوق كاليفورنيا للإغاثة من حرائق الغابات.

وقد أقرّت شركة باي بال بهذه المشكلة، وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان: “نحن على علم بهذا، ونعتقد أنه مخطط مشترك يستفيد من اسم علامتنا التجارية، نأخذ كل حالة من المخططات الاحتيالية المحتملة على محمل الجد، وعملنا على إزالة الفواتير غير الصحيحة، والتأكد من أمان معلومات عملائنا”.

لذلك سنستعرض اليوم بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتأمين حساب PayPal عند إرسال الأموال أو تلقيها:

أولًا؛ ما مدى أمان منصة PayPal؟

تتميز منصة باي بال بمستوى عالٍ من الأمان، وتواصل تحسين ذلك باستمرار،حيث تمتلك الشركة برنامج (Bug Bounty) الرسمي وتعتمد فيه على قراصنة القبعة البيضاء للكشف عن الثغرات الأمنية ونقاط الضعف بسرعة وقبل استغلالها، وبموجبه دفعت بالفعل أكثر من 4 ملايين دولار منذ عام 2018 لتعزيز أمنها. ويغطي البرنامج أيضًا العديد من الخدمات الأخرى التي تمتلكها PayPal، مثل: Venmo، و Xoom، و Braintree، وغيرها.

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تتعامل PayPal أيضًا مع بيانات مستخدميها بمسؤولية، فقد حدث خرق أمني واحد تم الإبلاغ عنه في عام 2017، لكنه كان في قاعدة بيانات شركة (TIO Networks) التي كانت تستحوذ عليها PayPal في ذلك الوقت. كما تعتمد جميع المدفوعات داخل PayPal على عناوين البريد الإلكتروني، لذلك لا يضطر المستخدمون مطلقًا إلى مشاركة تفاصيلهم المصرفية مع البائعين.

ولكن على الرغم من كل ما تقدمه منصة PayPal لتأمين معاملات مستخدميها لا يمكننا تجاهل العامل البشري، حيث إن المستخدمين أنفسهم يرتكبون أحيانًا أخطاء قد تكلفهم خسارة الكثير من المال. ولتجنب هذا يمكنك اتباع هذه القواعد البسيطة.

الخطوة الأولى التي يجب عليك القيام بها لتأمين حساب PayPal وأي حساب آخر مهم هي: استخدام كلمة مرور موثوقة؛ والموثوقية تعني أن تكون طويلة وفريدة من نوعها ويصعب تخمينها.

إذا كنت تستخدم كلمة مرور ضعيفة، أو تستخدم كلمة المرور نفسها للعديد من الحسابات، فسيكون حساب PayPal الخاص بك عرضة لهجمات الاختراق،وليس من الصعب الآن صياغة كلمة مرور قوية، حيث يمكنك الاعتماد على تطبيق لإدارة كلمات المرور وهو سيفعل كلا الأمرين: إنشاء كلمات مرور موثوقة وتخزينها بأمان.

الخطوة الثانية: هي تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA، حيث توفر طبقة أمان إضافية عند تسجيل الدخول إلى حسابك، ويمكنك تفعليها من خلال إعدادات حساب PayPal بسهولة.

الخطوة الثالثة: فكّر مليًا في أسئلتك وإجاباتك السرية، حيث إنه من السهل جدًا الآن الوصول إلى اسم جدك أو جدتك أو اسم مدرستك من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. واختيار أسئلة من هذا القبيل الآن توفر حماية ضعيفة جدًا لحساباتك.

الخطوة الرابعة: تفعيل إعداد الحصول على إشعارات فورية في حسابك، يُعتبر تغعيل إعداد الحصول على إشعارات عبر الهاتف حول المدفوعات الصادرة هو الإجراء الأكثر فائدة عند تأمين حساب PayPal الخاص بك، فإذا اخترق شخص ما حسابك وبدأ بتحويل أموال منه، فسيصلك إشعار فوري وبذلك يمكنك اتخاذ إجراء سريع.

الخطوة الخامسة: توخَّ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك التي يبدو أنها واردة من PayPal، حيث إنها قد تكون رسائل للتصيد الاحتيالي، كما حدث الأسبوع الماضي. لذلك تحقق بعناية من عنوان المرسِل وأي روابط في الرسالة.

والأفضل من ذلك، لا تنقر على أي روابط في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحسابك في PayPal، وبدلاً من ذلك؛ أدخل عنوان PayPal في متصفحك، وقم بتسجيل الدخول، وتحقق من وجود أي إشعارات في حسابك. إذا لم يكن لديك أي شيء فمن المحتمل جدًا أن تكون رسالة البريد الإلكتروني التي وصلتك مزيفة.

