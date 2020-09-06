هونر تطلق MagicBook Pro 16 بمعالج Ryzen 5 4600H بسعر 900 يورو

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أطلقت شركة هونر نسخة محدثة من لابتبوب MagicBook Pro 16 بدعم معالج AMD Ryzen 5 4600H بتصميم مشابه لهواوي MateBook X Pro.

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اللابتوب الجديد MagicBook Pro 16 يأتي بشاشة 16.1 بوصة مع معدل تناسب جانبي 16:9 وقوة سطوع 300 نت ودقة عرض 1,920 * 1,080 بكسل، مع حواف علوية وجانبية 4.9 مم تعطي الشاشة سيطرة كاملة على الواجهة.

أما بالنسبة للعتاد بجانب معالج Ryzen 5 4600H المشار إليه في العنوان؛ يحمل اللابتوب ذاكرة وصول عشوائي “رام” 16 جبجا بايت و SSD سعة 512 جيجا بايت وبطارية 56 واط توفر 11 ساعة من العمل وفقاً للشركة.

وبالمقارنة بين معالج 4600H ومعالج إنتل الجيل التاسع Core i7-9750H فإن الكفة ترجح للاول الذي أظهر تفوقاً في الأداء على مقاييس الاختبار وكفاءة أعلى في إنجاز المهمات المختلفة والألعاب الخفيفة التي لا تتطلب بطاقات رسومية مخصصة.

وكانت قد دعمت الشركة لابتوبها مع معالج رسومات يُمكن من الاستمتاع بالألعاب ذات الشعبية الكبيرة والميزانيات الضحمة ” AAA Gaming” مثل لعبة GTA V.

على صعيد لوحة المفاتيح فهي تأتي بنفس النهج المتبع من الشركة في لابتوباتها السابقة مع لوحة مفاتيح “chiclet keyboard”، تجاورها لوحة لمس عادية بينما تم تدعيم زر التشغيل بقارئ بصمة إصبع مدمج.

وفي نفس حركة التحديثات على الأجهزة قامت الشركة بتدعيم MagicBook 14 و15 بوصة بمعالج Ryzen 5 4500U الذي يتفوق هو الأخر على معالج إنتل من الجيل الثامن Core i7-8750H.

السعر والتوفر في السوق

أحدث النسخ 16 MagicBook مع معالج Ryzen 5 4600H سيتوفر في ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في 7 و8 سبتمبر الجاري بسعر 900 يورو، بينما MagicBook 14 مع 8 جيجا بايت “رام” و512 جيجا بايت SSD سيتوفر في 21 سبتمبر بسعر 750 يورو، ونسخة MagicBook 14 مع 8 جيجا بايت “رام” و512 جيجا بايت SSD سيتوفر في 21 سبتمبر بسعر 750 يورو، ونسخة MagicBook 15 بنفس مواصفات الذواكر ستتوفر في بداية أكتوبر بسعر 700 يورو.

