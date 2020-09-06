أيهما يرفع سكر الدم أسرع التمر أم العسل؟.. استشاري يوضح

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن تناول العسل يرفع نسبة السكر في الدم أسرع من التمر نسبياً. وأوضح الدكتور النمر، أن التمر والعسل أبطأ من السكر “الأبيض أو البني”، مبيناً أن كليهما متوسط القيمة لمؤشر السكر بما يعادل “42،61” على التوالي.





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