حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة .





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