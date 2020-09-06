منذ بداية الجائحة.. «حصيلة رسمية» لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 52,813حالة من إجمالي 295842 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما زالت 20,041 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (29,414 في مكة المكرمة 29,255 في جدة 16,965 في المدينة المنورة 16,945 في الهفوف 16,917 في الدمام 10,062 في الطائف 7,324 في القطيف 6,703 في خميس مشيط 6,682 في الخبر 6,657 في المبرز 4,959 في الجبيل 4,551 في حائل 4,487 في أبها 4,387 في بريدة 3,829 في حفر الباطن 3,477 في الظهران 3,432 في نجران 3,290 في تبوك 2,486 في ينبع 2,478 في جازان 2,081 في بيش 1,798 في وادي الدواسر).

فيما تعافى (1,732 في عنيزة 1,652 في الخرج 1,511 في صفوى 1,456 في الدرعية 1,406 في محايل 1,380 في بيشة 1,231 في أحد رفيدة 1,159 في بقيق 1,124 في أبو عريش 1,061 في شرورة 1,019 في راس تنورة 997 في صبيا 938 في الرس 926 في سبت العلاية 866 في صامطة 825 في القنفذة 797 في النعيرية 784 في خليص 774 في النماص 759 في عرعر 758 في الحرجة 756 في الجفر 706 في بللسمر 664 في رجال المع 645 في المذنب 634 في المجمعة 576 في العيون 574 في حوطة بني تميم 572 في عيون الجواء).

بينما تعافى (570 في المزاحمية 568 في سكاكا 544 في سراة عبيدة 522 في تثليث 512 في العيدابي 507 في البشائر 495 في الخفجي 486 في المجاردة 485 في بلجرشي 459 في البكيرية 446 في ظهران الجنوب 429 في الليث 403 في الزلفي 402 في عفيف 393 في رياض الخبراء 380 في حريملاء 375 في الباحة 374 في الدوادمي 369 في البدائع 364 في بارق 345 في تبالة 345 في قلوة 344 في وادي بن هشبل 342 في المضة 337 في ساجر 336 في تربة 329 في المظيلف 323 في القوز 314 في رنية 314 في أحد المسارحة 312 في الأسياح).

في حين تعافى (303 في المخواة 303 في ضرما 291 في السليل 290 في مليجة 289 في مهد الذهب 286 في رفائع الجمش 281 في بقعاء 261 في السحن 250 في ضبا 247 في العقيق 235 في أملج 232 في قرية العليا 228 في رفحا 226 في القرى 225 في ثريبان 213 في المندق 205 في الدلم 204 في الرويضة 203 في الخرمة 202 في رابغ 202 في يدمة 201 في القويعية 200 في تنومة 196 في حدة 195 في شقراء 192 في العلا 187 في الدائر184 في النبهانية 180 في حوطة سدير 173 في الحناكية 171 في الشملي 166 في الكامل 166 في فيفا).

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كما تعافى (164 في بدر الجنوب 159 في قيا 158 في الحائط 157 في الطوال 157 في ضرية 153 في الدرب 149 في بطحاء 149 في ثادق 148 في رماح 147في القيصومة 139 في الشنان 134 في القريع 133 في عريعرة 130 في القريات 127 في الوجه 123 في المويه 121 في أضم 118 في نمرة 117 في العارضة 115 في أم الدوم 113 في ليلى 106 في الريث 105 في تمير 102 في ميسان 100 في قصيباء 99 في القوارة 99 في وادي الفرع 98 في البرك 98 في سلوى 93 في القحمة 93 في وثيلان 92 في البجادية 92 في خيبر 91 في الرين 91 في طريف 91 في الغزاله 91 في العيص 86 في المحاني 85 في حبونا).

وأيضًا تم تعافي (85 في الفرشة 82 في حزم الجلاميد 82 في الحجرة 80 في ضمد 79 في طبرجل 78 في الأرطاوية 77 في الهدا 73في تيماء 70 في موقق 69 في البدع 69 في العويقيلة 68 في خباش 64 في الموسم 58 في فرسان 57 في جديدة عرعر 55 في الحريق 55 في مركز حدود الحديثة 55 في الحمنة 51 في ظلم 49 في الشعبة 47 في دومة الجندل 38 في عقلة الصقور 38 في حقل 37 في ثار 34 في مرات 33 في الذيبية 27 في الحرث 26 في بني حسن 23 في الخاصرة 21 في ثول 21 في سميراء 21في نفي 17في شواق 15 في السليمي).

وأخيرًا تعافى (14 في الصفيري 12 في سيهات 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7في الرقعي 7 في الغاط 6 في ابو عروة 5 في صوير 3 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 2 في السعيرة 1 في أبوراكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 779 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 295842.

وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 319932 حالة كما تم تسجيل 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 4049 حالة.