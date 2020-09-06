السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل 5 وفيات و63 اصابة جديدة بكورونا



ملبورن 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في أغسطس الماضي، في 13 سبتمبر الجاري.

// انتهى //

06:50ت م

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ملبورن 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع انحاء البلاد إلى .753 وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في أغسطس الماضي، في 13 سبتمبر الجاري.// انتهى //06:50ت م0006

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