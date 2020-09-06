السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 167 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة



سول 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت بخروج 137 مريضاً آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 الفا و 146 حالة.

// انتهى //

06:23ت م

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سول 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد إلى 21 الفا و 177 حالة.وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأفادت بخروج 137 مريضاً آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 الفا و 146 حالة.// انتهى //06:23ت م0004

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