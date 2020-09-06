السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6319 إصابة و475 وفاة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس السبت أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

// انتهى //

06:22ت م

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مكسيكو سيتي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس السبت أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و475 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.// انتهى //06:22ت م0003

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