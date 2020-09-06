القوات اليمنية الجنوبية تُكبد ميليشيا الحوثي خسائر موجعة في جبهات الضالع

القوات اليمنية الجنوبية تكبد ميليشيا الحوثي خسائر موجعة في جبهات الضالع

الأحد 6 سبتمبر 2020

تزايدت خسائر المليشيات الحوثية في جبهات الضالع, وحاولت المليشيات شن هجوم بأنساق متعددة على ثلاثة مسارات توزعت باتجاه موقع "القهرة" في الموقع الشرقي ومواقع "مروق" و "الخينق" في المحور الغربي, اما المسار الثالث كان باتجاه قطاع "الزيلة" في القطاع الشمالي من جبهة مريس.



وقال مصدر عسكري ان القوات الجنوبية والمشتركة خاضت معارك شرسة مع المليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتمكنت الأولى من كسر وإفشال الهجوم بهجوم اخر مضاد والحقت بالمليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح فيما لقي قيادي ميداني برتبة عميد مصرعه برفقة عددا من مرافقيه في هذا الهجوم.

Advertisements

وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، ان المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة لعناصرها منذ ايام في محاولة منها لاستعادة ما خسرته خلال العملية العسكرية الاخيرة التي نفذتها القوات الجنوبية والمشتركة الاسبوع قبل الماضي في الجبهة ذاتها الا إنها انكسرت وعادت خائبة بعد تكبيدها خسائر ميدانية جديدة.

وأضاف المركز ان هذا الهجوم تزامن مع تصاعد احتجاجات موجة غضب شعبي واسع تطور لأول مرة لخروج مظاهرات وعصيان مدني وسط مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية شمال مريس والذي جاء اثر تمادي المليشيات بممارساتها القمعية وإصدار القرارات التعسفية على المواطنين أبرزها منعهم التداول بالعملة الجديدة ورفع قيمة الضرائب على المزارعين والتجار وإلزامهم بدفع ما يسمى بالخمس وفرض التجنيد الإجباري على الأهالي.