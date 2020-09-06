شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يصطاد أنثى ذئب بدون سلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نجح مواطن في محافظة الليث، في اصطياد أنثى ذئب، تسببت في نفوق أغنامه.

ولم يستخدم المواطن سلاحًا لاصطياد الذئب، حيث ظل يتبع مكانها ووضع راوية ماء، عند مدخل المكان الذي تبقى فيه، وعند خروجها وجدت نفسها داخل الراوية.

وحرص المواطن على عدم قتلها حفاظًا على الحياة الفطرية، ويقوم بإطعامها يوميًا.