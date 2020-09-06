شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى: «عدم توظيف سعوديين من بداية قمة الهرم بالقطاع الخاص فسادًا إداريًأ» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أثار عضو الشورى فهد بن جمعة، تساؤلًا حول عدم توظيف السعوديين من بداية الهرم حتى أسفله في القطاع الخاص. أثار عضو الشورى فهد بن جمعة، تساؤلًا حول عدم توظيف السعوديين من بداية الهرم حتى أسفله في القطاع الخاص. وقال عضو الشورى عبر "تويتر" : "هل عدم توظيف السعوديين بداية من قمة الهرم حتى اسفله تدريجيا في القطاع الخاص يعتبر فسادا إداريا في هذا القطاع؟". وتابع : "سؤال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأنه من مرتبط بالسياسة العامة وبأهداف رؤية ٢٠٣٠ لتقليص البطالة السعودية الى أقل من ٧٪ بحلول ٢٠٣٠"

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