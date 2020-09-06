بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال.. تدشين 6 مشاريع للنقل

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر غدًا 6 مشاريع من المشاريع التنموية التابعة لوزارة النقل بالمنطقة بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري، أن المشاريع التي ستدشن غدًا، تشمل الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة، وطريق الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله الخماسية بمدينة بريدة، وتقاطع طريق الدرعية مع طريق عنيزة البدائع بمحافظة عنيزة، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس دخنة بمحافظة الرس.

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وقدم الشمري، شكره وتقديره، لأمير منطقة القصيم، على متابعته الدائمة وحرصة لكل ما يخدم العمل التنموي في قطاع النقل بالمنطقة.

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