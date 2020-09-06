المرور السعودي يوضح الإجراءات الواجب اتباعها عند ضياع الرخصة واستخراج بدل فاقد

أولها الإبلاغ والإقرار..
كشف المرور السعودي، عن الخطوات الواجب اتباعها عند ضياع الرخصة، والرغبة في إصدار رخصة جديدة بدل فاقد.
وذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر تويتر، أنه يتعين أولاً عند ضياع الرخصة، الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان الرخصة.
وأضاف المرور السعودي، أنه بعد ذلك يتم سداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب استخراج رخصة بدل فاقد.
جاء ذلك رداً على تساؤل أحد المتابعين، جاء فيه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ضاعت رخصتي قبل يومين تقريبًا وابي أطلع بدل فاقد، كيف الإجراءات؟».
فجاء الرد بالخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من خلال حساب المرور السعودي على تويتر الذي قال: «وعليكم السلام، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك».
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