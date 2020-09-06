توزيع أجهزة لوحية للطلاب لتمكينهم من مواصلة التعليم عن بُعد

قدمتها مؤسسة تكافل..
وزعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي 177 جهازًا لوحيًا قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن الإدارة قامت بتوزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والمسجلين في برنامج تكافل، بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع المكاتب التعليمية وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها، من أجل بداية جادة لعامهم الدراسي الجديد.
وأشاد السبيعي، بالدور الفعال لمؤسسة تكافل الخيرية في دعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصة في ظل اعتماد التعليم عن بُعد ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.
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