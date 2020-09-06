السعودية اليوم / مصر ترسل مساعدات طبية للعراق لمواجهة جائحة كورونا



القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

توجهت طائرة نقل عسكرية مصرية اليوم إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر للعراق للمساهمة في مجابهة جائحة فيروس

وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية ومواد تطهير إلى العراق في إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة جائحة فيروس كورونا، حيث تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير وإرسالها لتساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق.

//انتهى//

02:31ت م

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القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واستوجهت طائرة نقل عسكرية مصرية اليوم إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر للعراق للمساهمة في مجابهة جائحة فيروس كورونا وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية ومواد تطهير إلى العراق في إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة جائحة فيروس كورونا، حيث تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير وإرسالها لتساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق.//انتهى//02:31ت م0150

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