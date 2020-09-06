السعودية اليوم / الجيش الصومالي يعتقل العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

اعتقلت وحدات من الجيش الصومالي العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الارهابيين على إقليم " شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلي السفلي ، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وكان الجيش الصومالي قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغام أرضية زرعتها حركة الشباب في قرية شبيلو جنوب شرقي البلاد.

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