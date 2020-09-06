السعودية اليوم / تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7134 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصًا.

// انتهى //

02:21ت م

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نواكشوط 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7134 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصًا.// انتهى //02:21ت م0148

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