شكرا لقرائتكم خبر عن «ذبابة الفاكهة» تهدد اللوز الحساوي بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في الزراعة بمحافظة الأحساء، دخول إنتاج «اللوز الحساوي» مرحلة التهديد بانقراضه، نظير تراجعه في الإنتاج والجودة، وقلة زراعته خلال السنوات الماضية، على الرغم من كونها فاكهة اشتهرت بها المحافظة من القدم، معللين ذلك بسبب إصابته بذبابة الفاكهة، وعزوف بعض المزارعين عن مكافحة تلك الآفة بالرش، وعدم وجود المساحات الكافية للزراعة، والحاجة إلى برنامج عناية ووقاية خاص.

فوائد علاجية

وقال الباحث الزراعي وليد الدويرج: يعتبر اللوز الحساوي المعروف باسم «اللوز الاستوائي» واسمه العلمي Terminalia catappa وموطنه الأصلي الهند، من أهم الفواكه التي تشتهر بها واحة الأحساء، حيث إن أشجاره تجمع بين الزينة والظل والثمر، وهو نبات يتحمل الحرارة والملوحة وثماره لذيذة الطعم، ولها فوائد علاجية عديدة، منها مطهر عام للجسم، ويقضي على جميع البكتيريا والفطريات المتواجدة في الجسم، ويساعد على تقوية المناعة، ويساهم اللوز على هضم الطعام بطريقة سريعة وبالأخص عند كبار السن ومرضى الجهاز الهضمي.

ارتفاع الأسعار

وقال الدويرج: «بدأ اللوز يقل إنتاجه في الآونة الأخيرة بسبب إصابته بذبابة الفاكهة، التي تضع بويضاتها خلال فترة التزهير، وبعد فقسها تكون الحشرة في الطور اليرقي داخل الثمرة، وتتغذى عليها حتى تبلغ، فتقوم بعمل (ثقب) بالثمرة لتخرج منها مسببة تلفها، وزادت تلك الإصابات نتيجة عزوف المزارعين عن مكافحة تلك الآفة بالرش الوقائي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو، الذي يصل سعره بين 25 إلى 30 ريالا».

نجاح فردي

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وأوضح أن اللوز الحساوي معروف بقشرته الحمراء ولبه الأحمر، وهناك أنواع أخرى مثل اللوز الإسكندراني، تكون قشرته صفراء واللب أصفر، وهناك نوع إماراتي قشرته صفراء ولبه أحمر، والعُماني قشرته خضراء ولبه أحمر، وتمت زراعة هذه الأصناف بالواحة وحققت نجاحا في الإنتاج على المستوى الفردي.

عناية خاصة

وقال المهتم الزراعي جعفر الجبران: بعض المزارع بدأت تستعيد عافيتها في زراعة اللوز رغم قلتها لأسباب مختلفة من أهمها عدم وجود المساحات الكافية كون الحيازات الزراعية صغيرة وهي تتحكم في زراعة بعض الأصناف، فأصبحت تزرع وتستخدم للاستهلاك الفردي المنزلي، موضحا أن من الأصناف التي تزرع حاليا الأحمر البلدي والإسكندراني والبحريني الأصفر. وبيَّن أن زراعة اللوز تحتاج إلى أجواء رطبة وأماكن مشمسة، لأن الأجواء الباردة الشديدة تتسبب في احتراقها، لذا تحتاج إلى برنامج عناية ووقاية خاصة، وكذلك نوعية مياه جيدة.

إنتاج قليل

وقال المزارع نايف العريفي: لم يعد اللوز الحساوي متوافرا بكميات كبيرة، رغم أن هناك مَنْ يقوم بزراعته، إلا أن إنتاجه قليل وبعضه يصاب بالحشرة، وهو ما جعلنا نستورده من الخارج، لافتا إلى أن زراعة اللوز تحتاج إلى متابعة وعناية كبيرة.