شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم معلم جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على «المنصة » والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مدير تعليم منطقة جازان، بتكريم المعلم الذي ظهرت صورته على منصات التواصل أثناء زيارته عددا من الطلاب في منازلهم بأعالي جبال منطقة جازان لتدريبهم على الدخول لمنصة مدرستي.

وكان المعلم محمد دغريري، أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، قد بادر بالتواصل مع أولياء الأمور والطلاب، خصوصاً في المناطق الجبلية والبعيدة عن المدارس، لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي وتوضيح آليات التواصل مع المدرسة والمعلم من خلال المنصة والإجابة على كافة استفساراتهم.

جاء قرار التكريم بعد التفاعل الواسع مع مبادرته لتعليم الطلاب والاهتمام بدروسهم في تلك المرحلة الدراسية الاستثنائية.