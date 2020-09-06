شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم معلم جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على «المنصة » والان نبدء بالتفاصيل
وكان المعلم محمد دغريري، أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، قد بادر بالتواصل مع أولياء الأمور والطلاب، خصوصاً في المناطق الجبلية والبعيدة عن المدارس، لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي وتوضيح آليات التواصل مع المدرسة والمعلم من خلال المنصة والإجابة على كافة استفساراتهم.
جاء قرار التكريم بعد التفاعل الواسع مع مبادرته لتعليم الطلاب والاهتمام بدروسهم في تلك المرحلة الدراسية الاستثنائية.
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