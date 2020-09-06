شكرا لقرائتكم خبر عن 779 متعافيا من «كورونا».. واستمرار انخفاض الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 779 حالة شفاء جديدة، من فيروس «كورونا» المستجد ليصل عدد المتعافين إلى (295.842) حالة.

وأوضحت الصحة أنه جرى تسجيل 791 حالة إصابة مؤكدة، ترفع الإجمالي إلى 319.932 من بينها 20.041 «نشطة» لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، و1470 حالة حرجة.

وبيَّنت أن الحالات الجديدة تشمل 44 % إناثا، 56 % ذكورا، 10 % أطفالا، 86 % بالغين، فيما بلغ عدد الوفيات 4049 بإضافة 34 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 50.010 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأهم وسيلة للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزرارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس ومراكز الرعاية الأولية والتبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.