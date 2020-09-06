شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع معينات سمعية على طلاب التربية الخاصة بالسيح والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة تعليم الخرج توزيع المعينات السمعية على الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية وضعيفات السمع، وذلك في مقر مركز التربية الخاصة بمدينة السيح. وأوضحت رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات تهاني آل ربيع أن توفير المعينات السمعية يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ومساعدتهم على التواصل مع من حولهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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