شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين هوية «ديوان المحاسبة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يدشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد الهوية الجديدة للديوان بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة»، وتعديل عدد من مواد نظامه، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في الديوان، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمهتمين.

وأكد المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني، أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي يحظى بها الديوان العام للمحاسبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -، لتطوير الدور الرقابي للديوان والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الهوية الجديدة للديوان تُجسّد طبيعته المهنية وأدواره واختصاصاته النظامية، ويتطلع من خلال إطلاقها إلى مرحلة جديدة تواكب حِراك التطوير والتنمية والنمو المتسارع على الأصعدة كافة.