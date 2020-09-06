شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام المرضى في حجة والخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 8840 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 955 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1534 فرداً، وعيادة الولادة 99 حالة، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3015 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 2256 فردًا، كما أجرى الفحص المخبري لـ 4219 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 13.300 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 18 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5643 شخصاً.
من جهة أخرى افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، المشروعات التي ينفذها ويمولها في مدينة طرابلس شمال لبنان، تحت عنوان «بناء السلام من خلال التعاون» بهدف إرساء الاستقرار المجتمعي في البلدات والقرى الأشد احتياجًا، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وباشر فريق المركز في قرية بحنين بقضاء الضنية شمال لبنان، التكفل بإعادة تأهيل وتجهيز مستوصف ومركز طبي يرمي إلى رفع مستوى الخدمات لفائدة سكان القرية.
وفي بلدة تل حياة العكّارية، جرى افتتاح مشروع طريق زراعية، وترميم حديقة البلدة بهدف تعزيز الاندماج بين اللبنانيين واللاجئين السوريين القاطنين في تلك المنطقة. كما دشن فريق المركز في بلدة مركبتا، مشروعين إغاثيين للمياه والآخر للإنارة بالطاقة الشمسية؛ سعيًا إلى توفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار وتحسين الوصول إليها، كذلك إلى إنارة الشوارع والأزقّة باستخدام الطاقة الشمسية مما يعزز خاصية الأمان والعيش بكرامة لقاطني المنطقة. أمّا في مدينة طرابلس فافتتح فريق مركز الملك سلمان للإغاثة مركز «أبجد شباب» الذي يهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي وتنمية المهارات لدى سكان المنطقة، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال. وأنهى فريق المركز جولته في قرية البداوي الشمالية، وافتتح خلالها مركزاً طبياً متخصصاً في تأهيل الصحة العامة، لرفع المعاناة عن أهالي تلك القرية، وعبر المستفيدون عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات جليلة تكون عوناً لهم في ظل هذه الظروف.
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