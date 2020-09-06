شكرا لقرائتكم خبر عن توعية وتثقيف لمراجعي «صحي» الجعدة والان نبدء بالتفاصيل

يقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر أغسطس من العام 2020م، في قسم الطوارئ 2,989 مستفيداً، وقسم الباطنية 131 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 366 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,440 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 3,285 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 350 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 18 مستفيدا، وقسم التوليد 28 حالة وقسم التغذية العلاجية 319 مستفيدا، فيما نفذ 21 نشاطا للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 2,024 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 6,995 فردا، وراجع قسم نقل الدم 27 مستفيدا، والعيادات المتنقلة 1,551، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3,355 فردًا.