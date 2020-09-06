شكرا لقرائتكم خبر عن فندق على 104 آلاف متر بجامعة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي د. حمد آل الشيخ، فندقا بالمدينة الجامعية في جامعة تبوك. ويعد الفندق أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متر مربع، ويحتوي على 218 غرفة وجناحا موزعة على ستة أدوار، إضافة إلى صالات رياضية ومرافق خدمات متنوعة.

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