شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاع مواطني المدينة المنورة على المشروعات إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، خدمة إطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية، التي تتيح لهم معرفة المشروعات التي تنفذ بنطاق المنطقة وأهدافها ونسب الإنجاز المتحققة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية للعام 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس المنطقة.

وتمكن منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية، المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ وفقا لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.

وتستعرض المنصة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة، معدلات إنجاز المشروعات في المنطقة، ورصد الحالات العامة لها وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة نحو دعم المتعثر والمتأخر منها، وتتميز المنصة بتصنيف المشروعات القائمة إلى عدة فئات رئيسية تشمل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الدراسات الاستشارية والمشروعات الرقمية.

ووجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية، والمخازن والمستودعات وصيانة السيارات، إلى خارج النطاق العمراني لمواقع صناعية مخصصة لهذه الاستخدامات، مهيأة بالبنية التحتية ومطابقة للاشتراطات اللازمة، خلال مدة أقصاها سنتان، مع أهمية إيجاد مراكز صيانة للخدمة السريعة في أماكن قريبة للمستفيدين، وفق اشتراطات بيئية وعمرانية مناسبة.