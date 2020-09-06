شكرا لقرائتكم خبر عن التميز البحثي يقود جامعة القصيم للتصنيف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

دخلت جامعة القصيم، التصنيف الدولي للجامعات العالمية «THE WUR 2021»؛ لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية متميزة، وتتويجا لجهودها في المجالات الأكاديمية كافة.

ويعد التصنيف الدولي أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، ويتسم بالحيادية من ناحية الحصول على البيانات، واستقراء آراء الباحثين والأكاديميين عن الجامعات حول العالم، مقارنة بغيره من التصنيفات الدولية الأخرى.

وكانت الجامعة قد حققت منجزًا سابقًا بدخولها في تصنيف التايمز الدولي «THE Impact Ranking» ذي التأثير النوعي، الذي مهد لدخول الجامعة التصنيف الدولي باعتماد تصنيفها بين الجامعات العالمية.