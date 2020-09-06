شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 942 مستجدا على «البلاك بورد» بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

شهد برنامج جامعة نجران التدريبي، الذي أطلقته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للمستجدين والمستجدات حضور عدد كبير في جميع كليات الجامعة وفروعها في شرورة ويدمة، بعد أن استمر أربعة أيام وشمل 10 برامج تدريبية، وذلك للتعريف الشامل بكيفية التعامل مع البلاك بورد.

وتضمن البرنامج التدريبي الدخول إلى البلاك بورد، وتفعيل الإيميل الجامعي، وكذلك كيفية الدخول إلى المقررات وتنزيل المحاضرات، إضافة إلى تنزيل ورفع الواجبات.

كما تضمن الدخول إلى المنتديات، والتفاعل في الفصول الافتراضية، إضافة إلى كيفية الوصول للمحاضرات المسجلة، وأداء الاختبارات، إلى جانب استعراض الإعلانات وتحميل تطبيق بلاك بورد.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. خيران آل رجب أن البرنامج استفاد منه 942 من طلاب وطالبات الجامعة المستجدين والمستجدات في جميع كليات الجامعة وفروعها، مشيراً إلى أن العمادة حرصت على تعريفهم بجميع الأنظمة الإلكترونية التي تخدم مسيرتهم التعليمية في ظل التحول الإلكتروني للتعليم عن بُعد نتيجة الأوضاع الراهنة المتعلقة بجائحة «كورونا».

وبين أن العمادة هيأت جميع خدماتها الإلكترونية لخدمة الطلاب من خلال تكثيف برامجها التدريبية والدعم الفني لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بما يضمن لهم نجاح سير العملية التعليمية.