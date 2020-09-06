شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم النعيم في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله - تعالى - نعيم بن إبراهيم بن أحمد النعيم مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سابقًا، وقد ووري جثمانه الثرى، يوم أمس السبت، في مقبرة أم زرينيج. ويتلقى أولاده التعازي هاتفيًا: إبراهيم 0506855666، معاذ 0506866661، أحمد 0556855666. و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة النعيم بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعيم النعيم في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.