شكرا لقرائتكم خبر عن «صحي العوامية» ضمن الـ5 الأولى بتقرير المتسوق السري والان نبدء بالتفاصيل
أكد مدير مستشفى القطيف المركزي والقطاعات الصحية التابعة له د. رياض الموسى، أن مركز صحي العوامية «عيادة تطمن» ضمن أعلى 5 مراكز تقييما على مستوى المملكة، واحتل المركز الأول على مستوى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ضمن تقرير المتسوق السري.
وشمل أعلى تقييم ضمن تقرير «المتسوق الخفي»، مخطط بيشة 1، وحي الجامعيين بحائل، وحي غران بمكة المكرمة، والطلحة في عسير، والعوامية بالشرقية.
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