محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 46071 والوفيات 1549 حالة سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة. وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، بأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1549 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخصًا، من بينهم 222 مريضًا غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.فيروس كورونا الجديد الجزائر تسجِّل 298 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-06 سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة. وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، بأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1549 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخصًا، من بينهم 222 مريضًا غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. Advertisements 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 12:59 AM إجمالي الإصابات بلغ 46071 والوفيات 1549 حالة إجمالي الإصابات بلغ 46071 والوفيات 1549 حالة سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة. وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، بأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1549 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخصًا، من بينهم 222 مريضًا غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. ، الجزائر تسجِّل 298 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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