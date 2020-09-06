، "أسبوع حافل".. القيادة تواصل محاربة الفساد ومؤشرات مطمئنة عن "كورونا" واكتشافات جديدة في النفط والغاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحداث محلية وإقليمية ودولية منوعة وإنجازات اقتصادية ورياضية تلفت الأنظار

شهدت أحداث الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وإقليمية ودولية منوعة، حظيت باهتمام قراء "الخليج 365"، كان أبرزها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمكافحة الفساد محليًا، ومحاربة استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، على حساب الصالح العام.

ولم يشأ الأسبوع أن يرحل إلا بعد أن يشهد مؤشرات مطمئنة على قرب زوال جائحة كورونا، بتراجع عدد الإصابات دون الألف منذ عدة أشهر، واقتصاديًا، شهد الأسبوع عددًا من الاكتشافات الجديدة في مجال النفط والغاز، إلى جانب منافسات رياضية مهمة، حددت نادي الهلال بطل دوري الأمير محمد بن سلمان.

هنا رصد شامل لأهم الأحداث، التي تضمنت أيضًا الفصل الأخير في الحادثة الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام".. ومن هنا كانت البداية.

إعفاء أمير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق مع عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

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القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كل الدول.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

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اكتشاف نفط وغاز

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أنه بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى، تمكّنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التُّلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن الوزير أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (1944) ألفٍ وتسعمائة وأربعةٍ وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

https://sabq.org/3vHt8J

دور محوري

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان إن الشعب السعودي لعب دورًا محوريًا في التصدي لجائحة كورونا، مما مكّن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة.

وكان الوزير قد أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية 2020 أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة قائلاً: "عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدًا".

وأكد الجدعان أن الملك سلمان أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، ونركز على حماية المواطنين، وإيجاد الموارد الصحية الكافية، موضحًا: السعودية وضعت خطة استباقية لحماية المواطنين من الجائحة، وأعدنا توجيه الموارد للصحة.

https://sabq.org/8SZh4R

إصابات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

https://sabq.org/5KP2G4

المعلم والمعلمة

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل، وبما يخدم مصلحة الوطن.

وأضاف أن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقّع مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث. وتضمّنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانات المتاحة.

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خلية الدالوه

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم ‏الابتدائي على أعضاء خلية الدالوه الإرهابية، الذي تضمن الحكم بحد الحرابة على 7 متهمين، وأحكام بالسجن لمدد تصل إلى 75 عامًا بحق ثلاثة متهمين، فيما تم إرجاء الحكم على اثنين من المتهمين؛ لتغيبهما عن جلسة النطق بالحكم.

وتفصيلاً، انتهت المحكمة في حكمها عليهم إلى الحكم على كل من ‏المتهم الأول والثاني والثالث والرابع ‏بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل والصلب بحدود في حقهم، وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات. كما قررت المحكمة الحكم على المتهمين السادس والسابع والثاني عشر بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات، ‏وتضمنت الأحكام الحكم على كل من الثامن والعاشر والحادي عشر ‏بسجن كل واحد منهم؛ لما ثبت بحقه من التهم ‏25 ‏عامًا ابتداءً من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.

https://sabq.org/6BMXJw

خاطفة الدمام

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

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