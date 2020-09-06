، قلاع آل يحيى.. فريق مختص يقف على المواقع التاريخية.. وبهذه الطريقة يُستدل على العمر ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكد الباحث التاريخي يحيى المالكي أن فريقًا متخصصًا وقف سابقًا على القلاع والحصون والرسومات الأثرية في جبل آل يحيى في الداير بني مالك شرق جازان، وينتظر صدور موسوعة من جامعة جازان، ستتناول تفاصيل عن تلك الآثار. مبينًا أن هناك أدوات استدلال، يُستدل بها على أعمار تلك القلاع، من بينها النقوش والرسومات، والشكل المعماري، وإجراءات أخرى أيضًا يقوم بها المختصون. مؤكدًا أن عددًا من تلك القلاع والحصون قائمة منذ 4000 سنة. وقد تعرضت المنطقة لزلازل عدة، ولكنها ما زالت صامدة، وحاليًا تجري عمليات ترميمها بمبادرة شبابية.
وقال "المالكي" عبر برنامج "النشر" على قناة الإخبارية، الذي تناول الموضوع، إن،آثار آل يحيى جزءٌ بسيط من الآثار التي تتوزَّع بمحافظة الداير بني مالك، وعدد من تلك الآثار يعود إلى عصور قديمة جدًّا.
يُشار إلى أن المعلومات السابقة التي نشرتها بعض المراكز الإعلامية أفادت بامتداد عمر بعض تلك القلاع والآثار إلى 7 آلاف عام.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن مبادرة شباب آل يحيى بالداير في ترميم القصور والحصون الأثرية، وتفاعل معها محافظ الداير بني مالك بجازان، وأبدى دعمه للمبادرات المجتمعية.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
فيديو | مبادرة لحماية قلاع تجاوزت أعمارها 4 آلاف سنة في "الداير" بـ #جازان.. وباحث تاريخي لـ #النشرة: القلاع والحصون الحجرية لها عمق تاريخي عظيم كحصون حجرية أثرية ذات طوابق متعددة#الإخبارية pic.twitter.com/MeiwKwfsHq— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 5, 2020
محافظة الداير تجاوز أعمار بعضها 4 آلاف سنة.. مبادرة لترميم قلاع وحصون آل يحيى في الداير محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 01:17 AM
قلاع وحصون قائمة منذ 4000 سنة.. وتعرضت المنطقة لزلازل عدة ولكنها ما زالت صامدةقلاع آل يحيى.. فريق مختص يقف على المواقع التاريخية.. وبهذه الطريقة يُستدل على العمر
أكد الباحث التاريخي يحيى المالكي أن فريقًا متخصصًا وقف سابقًا على القلاع والحصون والرسومات الأثرية في جبل آل يحيى في الداير بني مالك شرق جازان، وينتظر صدور موسوعة من جامعة جازان، ستتناول تفاصيل عن تلك الآثار. مبينًا أن هناك أدوات استدلال، يُستدل بها على أعمار تلك القلاع، من بينها النقوش والرسومات، والشكل المعماري، وإجراءات أخرى أيضًا يقوم بها المختصون. مؤكدًا أن عددًا من تلك القلاع والحصون قائمة منذ 4000 سنة. وقد تعرضت المنطقة لزلازل عدة، ولكنها ما زالت صامدة، وحاليًا تجري عمليات ترميمها بمبادرة شبابية.
وقال "المالكي" عبر برنامج "النشر" على قناة الإخبارية، الذي تناول الموضوع، إن،آثار آل يحيى جزءٌ بسيط من الآثار التي تتوزَّع بمحافظة الداير بني مالك، وعدد من تلك الآثار يعود إلى عصور قديمة جدًّا.
يُشار إلى أن المعلومات السابقة التي نشرتها بعض المراكز الإعلامية أفادت بامتداد عمر بعض تلك القلاع والآثار إلى 7 آلاف عام.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن مبادرة شباب آل يحيى بالداير في ترميم القصور والحصون الأثرية، وتفاعل معها محافظ الداير بني مالك بجازان، وأبدى دعمه للمبادرات المجتمعية.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
فيديو | مبادرة لحماية قلاع تجاوزت أعمارها 4 آلاف سنة في "الداير" بـ #جازان.. وباحث تاريخي لـ #النشرة: القلاع والحصون الحجرية لها عمق تاريخي عظيم كحصون حجرية أثرية ذات طوابق متعددة#الإخبارية pic.twitter.com/MeiwKwfsHq— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 5, 2020
، قلاع آل يحيى.. فريق مختص يقف على المواقع التاريخية.. وبهذه الطريقة يُستدل على العمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قلاع آل يحيى.. فريق مختص يقف على المواقع التاريخية.. وبهذه الطريقة يُستدل على العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.