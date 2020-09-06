، قلاع آل يحيى.. فريق مختص يقف على المواقع التاريخية.. وبهذه الطريقة يُستدل على العمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلاع وحصون قائمة منذ 4000 سنة.. وتعرضت المنطقة لزلازل عدة ولكنها ما زالت صامدة

أكد الباحث التاريخي يحيى المالكي أن فريقًا متخصصًا وقف سابقًا على القلاع والحصون والرسومات الأثرية في جبل آل يحيى في الداير بني مالك شرق جازان، وينتظر صدور موسوعة من جامعة جازان، ستتناول تفاصيل عن تلك الآثار. مبينًا أن هناك أدوات استدلال، يُستدل بها على أعمار تلك القلاع، من بينها النقوش والرسومات، والشكل المعماري، وإجراءات أخرى أيضًا يقوم بها المختصون. مؤكدًا أن عددًا من تلك القلاع والحصون قائمة منذ 4000 سنة. وقد تعرضت المنطقة لزلازل عدة، ولكنها ما زالت صامدة، وحاليًا تجري عمليات ترميمها بمبادرة شبابية.

وقال "المالكي" عبر برنامج "النشر" على قناة الإخبارية، الذي تناول الموضوع، إن،آثار آل يحيى جزءٌ بسيط من الآثار التي تتوزَّع بمحافظة الداير بني مالك، وعدد من تلك الآثار يعود إلى عصور قديمة جدًّا.

يُشار إلى أن المعلومات السابقة التي نشرتها بعض المراكز الإعلامية أفادت بامتداد عمر بعض تلك القلاع والآثار إلى 7 آلاف عام.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن مبادرة شباب آل يحيى بالداير في ترميم القصور والحصون الأثرية، وتفاعل معها محافظ الداير بني مالك بجازان، وأبدى دعمه للمبادرات المجتمعية.

فيديو | مبادرة لحماية قلاع تجاوزت أعمارها 4 آلاف سنة في "الداير" بـ #جازان.. وباحث تاريخي لـ #النشرة: القلاع والحصون الحجرية لها عمق تاريخي عظيم كحصون حجرية أثرية ذات طوابق متعددة#الإخبارية pic.twitter.com/MeiwKwfsHq — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 5, 2020

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)

محافظة الداير تجاوز أعمار بعضها 4 آلاف سنة.. مبادرة لترميم قلاع وحصون آل يحيى في الداير محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية