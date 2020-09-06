شكرا لمتابعة خبر عن تفاعلات كيميائية وراء حرائق مرمى نفايات الباحة المتكررة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

شهد مرمى النفايات بالباحة، حريقًا مساء أمس السبت، وعلى الرغم من إخماده إلا أن ألسنة اللهب لا زالت مستمرة.

وأوضحت أمانة الباحة أن تفاعلات كيميائية هي السبب في الحريق، وهي نفس السبب الذي أعلنته في حريق المرمى السابق الذي شبّ نهاية عام 2017 واستمر عدة أيام.

وأشارت الأمانة إلى أن مرمى النفايات مؤمن ولا توجد به أي أنشطة لحرق النفايات،مؤكدة أن الموقع مؤقت لحين الانتهاء من مشروع المردم الصحي الهندسي.