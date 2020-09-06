شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور..لحظة افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، مساء أمس السبت، بعد الانتهاء من كل الأعمال التطويرية بجميع مراحلها.

وأذن وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام الملا، لمدير إدارة الطرق المهندس محمد الغامدي بافتتاح الطريق.

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يذكر أن أعمال التطوير قد بدأت في شهر يونيو الماضي، حيث تضمنت إزالة كامل طبقات الرصف، نقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.