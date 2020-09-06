شكرا لمتابعة خبر عن حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح، اليوم السبت، حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : يجب أن يحذر الإنسان التورط في الرشوة ليصل إلى ما يريد من إسقاط حقًا أو إحقاق باطل وقد قالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا"
وأضاف الشيخ : ليس للإنسان حق في ذلك وينبغي أن يتحرى في هذا الأمر والأصل هو تحريم الرشوة بكل صورها.
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