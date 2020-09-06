شكرا لمتابعة خبر عن حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت مبادرة " إيجار " التابعة لوزارة الإسكان إلى حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.

وأبانت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة " إيجار " تفقده صفته التنفيذية.

وكان برنامج إيجار وثق أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

ويعكس هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة ثقة أطراف العملية الإيجارية " مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري "، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.