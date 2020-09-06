شكرا لمتابعة خبر عن حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشارت مبادرة " إيجار " التابعة لوزارة الإسكان إلى حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.
وأبانت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة " إيجار " تفقده صفته التنفيذية.
وكان برنامج إيجار وثق أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
ويعكس هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة ثقة أطراف العملية الإيجارية " مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري "، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.