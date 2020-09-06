بعد إزالة التعديات.. استعادة 51 مليون م2 من الأراضي بالقصيم

أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم.

وبلغ إجمالي مساحة الإزالات خلال المدة الماضية «51.823.660 م2» واحداً وخمسين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وست مائة وستين متراً مربعاً من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة.

وذكر وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات، فيما أُزيلت التعديات «الخارجة عن النطاق العمراني - النطاق الزراعي-» وهي عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية «عقوم» وخزانات مياه وإحداثات متنوعة.

وأوضح الوزان، أن توجيهات أمير المنطقة قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.

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وأكد وكيل الإمارة، على أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، مشيرًا إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

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