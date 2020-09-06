شاهد.. أجود وأندر أنواع البن عالمياً بمزارع جبال آل نخيف

مشهد خلاب، يأسر القلوب، ويسحر العيون، هنا في جبال آل نخيف بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان؛ حيث تتواجد أقدم مزارع البن الخولاني العربي الأصيل وأجودها.

تنتشر هذه المزارع التي تُشبه لوحة فنية بديعة شكلتها الطبيعة، بوادي المحمور وقرية المحاما، ويصل عددها بما يقارب الـ 5 الآف شتلة من أجود أنواع البن وأندره على مستوى العالم.

ويتميز جبل آل نخيف كغيره من جبال محافظة الداير بإنتشار المدرجات الزراعية، والمسطحات الخضراء، والإطلالات المرتفعة التي دائما ما يكسيها الضباب.

وفد رصدت عدسة «عاجل»، هذا الجمال الذي صاغته الطبيعة بأبدع ما يكون، وانتشار أشجار البن في وادي المحمور والمحاما وبقية المزارع بجبال آل نخيف بمحافظة الداير.